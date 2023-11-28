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Интернет-магазин одежды и обуви, мебели и текстиля
Добро пожаловать в Ла Редут – мир французской моды и интерьера! В интернет-магазине одежды и обуви вы найдете интересные образы, яркие аксессуары и товары для дома от европейских дизайнеров. Купить одежду, обувь и модную мебель можно с оплатой в два клика и доставкой в любой регион, от Калининграда до Сахалина.
Разнообразие товаров
Интернет-магазин одежды и обуви La Redoute приглашает прикоснуться к французскому «искусству жизни»! Вас ждет большой выбор классических вещей и сезонных новинок, созданных с оглядкой на тенденции мировой моды. Вы всегда можете написать стилистам в чате и получить у них консультацию, чтобы купить обувь и одежду в соответствии с вашим типом внешности.
На страницах нашего интернет-магазина вас ждет дизайнерская мебель, декоративные украшения и текстиль из коллекций La Redoute Interiours и AM.PM. В Ла Редут есть все для того, чтобы вы остались довольны покупкой: разные виды оплаты, экспресс-возврат и возможность получения заказов в Москве или любом другом городе страны.
Доставка покупок
Способ доставки заказов из интернет-магазина зависит от их размеров. Для крупногабаритных предметов доступна только доставка до адреса, а мелкий товар можно получить на почте, в ПВЗ, постамате или у курьеров. Чтобы узнать срок доставки, выберите в карточке товара размер и цвет.
Оплата и возврат товара
Вы можете оплатить покупки многими способами: наличными, картой или наложенным платежом. Если вы хотите рассчитаться по терминалу при получении, свяжитесь с ПВЗ или курьером до оплаты заказа, чтобы проверить наличие технической возможности.
В некоторых городах доступна примерка обуви и одежды перед оплатой заказа курьеру. Еще одна отличная новость: все клиенты La Redoute могут вернуть одежду, обувь или мебель в течение 90 суток со дня доставки! Передайте товары курьеру или в пункт выдачи, а мы отправим вам деньги почтовым или банковским переводом.
Другие продавцы на сайте La Redoute
В Ла Редут есть товары для дома других продавцов. В зависимости от их категории доставка заказов обеспечивается продавцами или партнерской логистической службой. Гарантия продавца составляет 6 месяцев, если не указано иное.
Товары партнеров-продавцов отгружаются после предварительной оплаты покупки на сайте. Все предметы из этой категории хранятся на складе в России. Срок возврата товаров – две недели.